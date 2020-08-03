ثلاثة آراء تكشفها القانونية النيابية لحل إشكالية قانون المحكمة الاتحادية

2020/08/03 | 23:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عن حوار سياسي بين جميع المكونات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن ثلاثة آراء لحل إشكالية الفقرة المعطلة لقانون المحكمة الاتحادية.

قال عضو اللجنة حسن فدعم، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "قانون المحكمة الاتحادية مكتمل وهناك مادة واحدة فقط غير مكتملة لغاية الآن، وتحتاج إلى توافق وطني بين الكتل السياسية"، لافتًا إلى أن "بعض المكونات تصر على أن يكون التصويت داخل المحكمة الاتحادية بالإجماع وأخرى تريد بثلثي الأعضاء وغيرهما تريد بالأغلبية المطلقة، ومن بين هذه الآراء الثلاثة يجب أن يصار إلى صيغة نهائية بين المكونات".

أضاف أن "الكرد مصرّون على أن يكون التصويت بالإجماع داخل المحكمة الاتحادية على قرارات المحكمة وهذا ما لا تقبله الكتل السنية والشيعية"، كاشفًا عن "وجود حوار سياسي بين جميع المكونات للخروج بحل حاسم لقانون المحكمة الاتحادية".

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