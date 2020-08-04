مناهج العلوم الإنسانية والنقد الأدبي - موسى برلال

2020/08/04 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موسى_برلال هناك اتصال وثيق بين العلوم الإنسانية والنقد الأدبي على مستوى التحدي الذي يواجههما في سبيل حصولهما على وسام العلمية.



ويتمثل هذا التحدي في غياب منهج دقيق من شأنه توجيه عمل الناقد والباحث في العلوم الإنسانية.



وقد سبقت العلوم الإنسانية (التي نشأت بوصفها علوما مستقلة خلال القرن 19.م) النقد الأدبي في طرح الهم المنهجي موضوعا للنقاش، مُحاوِلة الاستفادة من مناهج العلوم الدقيقة.



وقد توصلت فعلا لمناهج متعدد ......





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