رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ينفي تعرضه لأي محاولة لاستهدافه

2020/08/04 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي تعرضه لأي محاولة لاستهدافه.

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