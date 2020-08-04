الكاظمي يؤكد على دور العلماء ورجال الدين ويثمن جهدهم في تعزيز السلام المجتمعي

2020/08/04 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على دور العلماء والفقهاء ورجال الدين في تعزيز السلام المجتمعي.

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