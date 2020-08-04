المالكي يدعو لمحاسبة الفاسدين والمقصرين بملف الصحة

2020/08/04 | 00:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا الامين العام لحركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي مجلس النواب أن يمارس عمله الرقابي بملف الصحة، ومحاسبة الفاسدين والمقصرين.وقال الياسري في تغريدة نشرها على صفحته في موقع تويتر “إن تصدر العراق قائمة الدول العربية لوفيات هذه الجائحة يعد مؤشراً واضحاً على عجز وزارة الصحة بإدارة هذا الملف”.وشدد ان “على الحكومة الإهتمام […]

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