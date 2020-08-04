2020/08/04 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار ما أن تمكنت عصابة البعث من السلطة في بغداد عام 1968 حتى بدأت تظهر بوادر فاشيتها ، ومن أبرز تلك الظواهر كانت شرطة آداب خير الله طلفاح ، خال صدام وعراب تربيته المنحطة .



كان خير الله طلفاح سلطة سياسية ودينية واجتماعية ، باختصار هو سلطة متخلفة جامعة للسلطات القضائية والتنفيذية ، لذلك كان الناس يلقبوه خال الحزب مرة ووالي بغداد مرة اخرى وشر الله طلفاح مرة ثالثة ، ولقب الحجي في آخر المطاف .كان متعط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من مقص خير الله طلفاح الى مقص حفظ القانون - مؤيد عبد الستار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من مقص خير الله طلفاح الى مقص حفظ القانون - مؤيد عبد الستار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).