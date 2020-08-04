2020/08/04 | 00:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس نادي الطلبة محمد الهاشمي لقناة العراقية: 16 ناديا من اصل 20 سيعتذرون عن المشاركة في دوري الكرة الممتاز بسبب عدم توفر الاموال

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