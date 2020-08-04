سنجار تعود نقطة خلاف بين بغداد وأربيل في ذكرى مجازر داعش ضد الأيزيديين

2020/08/04 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬اربيل ‭- ‬فريد‭ ‬حسن‭ ‬ تعهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬بالبحث‭ ‬الجاد‭ ‬عن‭ ‬المختطفين‭ ‬الأيزيديين،‭ ‬وتحويله‭ ‬الى‭ ‬جهد‭ ‬دولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادتهم‭ ‬الى‭ ‬ذويهم،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬لابد‭ ‬للعدالة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬مجراها‭.‬وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬الزمان‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬ان‭ ‬“رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ […]

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