المشهد ناقص والحجج غير مقنعة

2020/08/04 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام العراقيون، سمعوا أو شاهدوا فيديو الصبي الذي تعرض لأبشع الاهانات بما يمس شرف أمّه من عناصر أمنية، قال بيان حكومي، انه جرى فسخ التعاقد معهم واحالتهم للقضاء .وفي الوقت نفسه رأوا رئيس الحكومة مستقبلاً ذلك الصبي ، وقيل انه شقيقه بحسب الافلام والصور المتاحة، وبغض النظر عما قيل فإنَّ الاستقبال التفاتة […]

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