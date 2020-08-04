جدل في العراق حول اسم المعني بالاعتداء .. حامد أم محمد ؟

2020/08/04 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬المراهق‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للتعذيب‭ ‬و»السحل‮»‬‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬النظام‭ ‬بينهم‭ ‬ضابط،‭ ‬وأمر‭ ‬بتعيين‭ ‬محام‭ ‬له‭ ‬وتكفل‭ ‬بتكاليف‭ ‬استكمال‭ ‬دراسته،‭ ‬الإثنين‭.‬غير‭ ‬ان‭ ‬ملابسات‭ ‬لاتزال‭ ‬تحيط‭ ‬باسم‭ ‬المعني‭ ‬بالاعتداء‭ .‬ ونشر‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬صورا‭ […]

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