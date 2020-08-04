فرنسا تسجل 3376 إصابة جديدة بكورونا خلال 3 أيام

2020/08/04 | 02:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ، أنها سجلت 3376 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأيام الـ3 الماضية، مشيرة إلى أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة عاود الارتفاع.

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