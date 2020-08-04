البرازيل تسجل 561 حلة وفاة جديدة بكورونا

2020/08/04 | 03:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 16641 إصابة جديدة بفيروس كورونا و561 وفاة خلال اليوم الأخير في انخفاض جديد للحصيلة اليومية للإصابات.

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