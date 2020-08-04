ترامب يشترط بيع تطبيق “تيك توك” قبل منتصف ايلول والا سيتم منعه

2020/08/04 | 04:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على وجوب بيع تطبيق “تيك توك” الذي تملكه شركة “بايت دانس” الصينية قبل منتصف سبتمبر ليتمكن من مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة، مبديا موافقته على مفاوضات مايكروسوفت مع الشركة المالكة للتطبيق.وصرح ترامب للصحافيين “حددت تاريخا بحدود 15 أيلول/سبتمبر لن يتمكنوا بعده من ممارسة نشاطهم في الولايات المتحدة”.واضاف […]

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