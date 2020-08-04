وزير الزراعة يشكل لجنة برئاسته لمعرفة اسباب نفوق الأسماك في هور الدلمج

2020/08/04 | 04:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، بتشكيل لجنة مختصة بشأن وجود حالات نفوق للأسماك في هور الدلمج بمحافظة الديوانية.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه ، إن “أحد المستثمرين من مربي الأسماك في (هور الدلمج مقاطعة ٢٥ وجزء من المقاطعة ٢٦) قدم شكوى بشأن وجود حالة نفوق […]

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