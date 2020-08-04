عبد الوهاب الساعدي ينفي تعرضه لأي محاولة استهداف

2020/08/04 | 04:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- نفى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، تعرضه لأي محاولة استهداف.وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن “رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي ينفي تعرضه لأي محاولة لاستهدافه”.يشار إلى أن عدداً من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت في وقت سابق من يوم الاثنين، […]

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