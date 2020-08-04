2020/08/04 | 05:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- خلصت دراسة أجراها أطباء في ميلانو ، أن الناجين من مرض كوفيد-19 يعانون من زيادة في الاعتلالات النفسية، بما فيها اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والأرق والاكتئاب .وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المرضى الذين جرت مراقبتهم بعد العلاج وعددهم 402 تعرضوا لواحد على الأقل من هذه الاضطرابات بشكل يتناسب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: بعض الناجين من كورونا يعانون زيادة في الاعتلالات النفسية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: بعض الناجين من كورونا يعانون زيادة في الاعتلالات النفسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).