حاكم ولاية نيويورك ينتقد ترامب: كان عليه أن يقول الحقيقة لشعبه بشأن كورونا

2020/08/04 | 05:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو سياسة حكومة بلاده في التعامل مع جائحة كورونا المستجد، والطرق المتبعة في الإعلان عن الوباء.وقال كومو: “كان على الرئيس أن يقول للشعب الأمريكي الحقيقة..كان من الخطأ التقليل من خطر الوباء”.وأضاف: “كان من الخطأ أن نقول أن الوباء سيختفي خلال فترة أعياد الفصح، وأنه سيختفي بطريقة […]

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