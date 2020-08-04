أوهام النخبة المثقفة إلى أين؟

2020/08/04 | 05:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن اسميك … ظننت أنه سيكون حواراً شيّقاً، لكنه كان شاقاً في ذلك اليوم الذي اجتمعت فيه مع أحد “المثقفين” العرب الذين بات يُشار إليهم بالبنان، ولكن بدل أن يمضي حوارنا بعيداً في الثقافة، ذلك الحقل الذي أحب، سرعان ما انحرف الحديث إلى جدال عقيم حول المثقف، تعريفه ودوره، ثم عن قوة تأثيره، سواء الواقعية […]

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