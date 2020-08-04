2020/08/04 | 05:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت صحيفة تلغراف البريطانية أن حزب الله اللبناني درّب “جيشا إلكترونيا” يضم آلاف نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، ينتمون لدول مختلفة بينها السعودية والبحرين.وقالت الصحيفة في تقرير مطول إن حزب الله وبدعم من إيران، يسعى لتشكيل “جيوش إلكترونية” في جميع أنحاء المنطقة.وحسب التحقيق شارك في هذه الدورات نشطاء من العراق والسعودية والبحرين وسوريا لتشكيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: حزب الله شكل جيشا إلكترونيا من السعودية والعراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: حزب الله شكل جيشا إلكترونيا من السعودية والعراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).