2020/08/04 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي هل حقيقي أن الصراع الحضاري صراع بداوة ومدينيهعندما يطرح الدكتور علي الوردي الصراع الذي يعيشه العراقي كجزء من منظومة اجتماعية عربية على أنه صراع البداوة والمدنية مسايرا لأطروحات الفكر الخلدوني، فإنه ينسب البعض من مسببات الصراع إلى خلل في العقل العراقي المشتت بين قيم متناقضة، في الوقت الذي يحمل التأريخ جزء من المسئولية ولا ينسى أن يطبع الفكرة بروح سيكولوجية منحازة للفهم الفرويدي، دون أن يمنح للأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح12 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح12 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).