مواجهة الامبريالية الأميركية؛ ما معناها؟ - الفضل شلق

2020/08/04 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق مواجهة أميركا.



كثيرا ما يطرح السؤال أمامك.



لا بدّ من تعليق رغم أن السؤال أصبح خارج الموضة.



واقع الأمر هو أن العالم ذو قطب واحد هو الولايات المتحدة التى توزع جيوشها على قواعد ( معترف وغير معترف بها ) حول الكرة الأرضية.



عملتها هي العملة الصعبة في كل العالم.



بها تقاس كل القيم.



هي البلد الوحيد الذي يطبع عملته ويوزعها على العالم كأنها قدره.



لا يحمي العملة الاقتصاد بل القوة العسكرية.



عالم العولمة أش ......





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