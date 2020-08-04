خاطرة في الفرح - رواء محمود حسين

2020/08/04 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رواء_محمود_حسين ويبدو أن معرفة النفس تؤدي إلى معرفة الله وهو ما يؤدي إلى الحصول على الفرح أو السعادة.



وقد بين ذلك الغزالي في كتابه: " كيمياء السعادة ".



فقد بدأ كتابه بفصل في معرفة النفس.



فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة؛ حتى تدرك أي شيء أنت، ومن أين جئت إلى هذا المكان، ولأي شيء خلقت، وبأي شيء سعادتك، وبأي شيء شقاؤك.



وذكر اعلم أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس، وليس شيء أقرب إليك من نفسك، فإذا لم تعرف ......





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