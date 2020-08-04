سوريا تسجل أعلى حصيلة بكورونا

2020/08/04 | 07:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالتي وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى رقم يومي يتم تسجيله في البلاد، منذ اندلاع الجائحة.وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 847 إصابة.كذلك أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة جديدتين لتصل الوفيات إلى 46، كما أعلنت شفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي […]

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