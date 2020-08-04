حريق ضخم في مطار مصراتة الليبية

2020/08/04 | 07:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق ضخم في مطار مصراتة الدولي، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الحريق.وأظهرت صور التقطت للموقع، ارتفاع ألسنة اللهب في قاعة المغادرة بالمطار.يذكر، أن الإدارة المشرفة على المطار، أعلنت في 26 من تموز الماضي، تسيير أول رحلة إلى الخارج تابعة لشركة “الأجنحة الليبية”، وفقا للدليل المعد من قبل الطيران […]

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