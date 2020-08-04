إسرائيل تحمل سوريا مسؤولية شن هجمات تستهدفها

2020/08/04 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الاثنين، أن طائرات ومروحيات الجيش الإسرائيلي شنت غارات على مواقع وأهداف تابعة للجيش السوري في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.وكتب أدرعي على تويتر”: “شنت قبل قليل طائرات ومروحيات حربية غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا وذلك ردا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها […]

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