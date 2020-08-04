2020/08/04 | 07:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد آندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأميركية، حكومة بلاده وولايات أخرى، يوم الإثنين، لـ”فشلها في التعامل بجدية مع أزمة فيروس كورونا”، بعدما رأت الدمار الذي تسببت فيه الجائحة في ولايته خلال الربيع.وقال كومو إن الولايات التي تقفز فيها حالات الإصابة بالمرض حاليا مثل تكساس وفلوريدا، اتبعت نهج الحكومة الاتحادية في التهوين من شأن الوباء، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم نيويورك: تعاملنا مع كورونا أسوأ خطأ بالتاريخ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاكم نيويورك: تعاملنا مع كورونا أسوأ خطأ بالتاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).