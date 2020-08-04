2020/08/04 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الممثلة السورية أمل عرفة منذ قليل إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة ذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك”: ” أن خمسة أطباء أكدوا إصابتها بـ فيروس كورونا، وقالت إنها تتعامل مع الحالة وكأنها “إنفلونزا” عادية على الرغم من “الألم الكافر”.وتابعت عرفة أن “الكمامة كانت رفيقتها في الأيام الماضية وكذلك الكحول والمعقمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة “أمل عرفة” بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة “أمل عرفة” بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).