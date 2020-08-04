2020/08/04 | 07:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يعلق على استهداف عجلته) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يعلق على استهداف عجلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).