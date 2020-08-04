طهران تتهم شركة اتصالات عراقية بضلوعها في اغتيال سليماني

2020/08/04 | 08:27 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت لجنة التحقيق الإيرانية الخاصة باغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ورئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إحدى شركات الاتصال في العراق بانخراطها في عملية اغتيالهما.وبحسب

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