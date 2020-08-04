2020/08/04 | 08:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يهاجم شرطة العراق ويصيب قائدا ثانيا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يهاجم شرطة العراق ويصيب قائدا ثانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).