خبير امني يحذر من خطورة بعض المناطق ذات التضاريس الصعبة

2020/08/04 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الامني علي الوائلي، من خطورة المناطق الوعرة ذات التضاريس الصعبة الحركة للقوات الامنية، لافتا الى ان عناصر داعش الارهابي يتحصنون غالبا في تلك المناطق والاودية مستغلين صعوبة الوصول اليها عن طريق العجلات.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “بعض الاودية والاخاديد في الجبال والتلال الموجودة في ديالى وكركوك وكذلك الاخاديد الصحراوية […]

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