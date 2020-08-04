مصرف الرافدين يشمل فئة جديدة من الموظفين بالسلف الشخصية

2020/08/04 | 09:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم الثلاثاء شمول مديرية المرور العامة بالسلف الشخصية.وقال المصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “تقرر شمول منتسبي مديرية المرور العامة المقر العام إضافة إلى مرور الكرخ والرصافة بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة ماستر كارد الدولية”.وأشار البيان إلى أن “بإمكان منتسبي المرور التقديم على السلفة عن […]

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