البنك الدولي ومنظمة التجارة يبحثان “تحسين حياة المرأة” وسبب ربح الرجل أكثر من منها

2020/08/04 | 09:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت منظمة التجارة العالمية والبنك الدوري منشوراً مشتركاً حول دور التجارة في تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان استمرار تعزيز الفرص للجميع عن طريق التجارة.يهدف التقرير إلى تعزيز فهم العلاقة بين التجارة والمساواة بين الجنسين، وتحديد الفرص التي يمكن للتجارة من خلالها تحسين حياة المرأة، ويقيم التقرير الأثر المحتمل للسياسة التجارية في […]

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