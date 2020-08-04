تنجيم سوري - نادية خلوف

2020/08/04 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لم يعد أمامنا كي نقضي على خصومنا سوى التبصير في الفنجان، وكتابة "حجاب " نضعه تحت وسادتنا .



نحن أمام عهد اسمه عهد التّخلّف العربي، هو عهد جديد، مع أننا حسب تعبير الغرب اللطيف نحن عالم ثالث أو نامي.



لم تكن العهود السابقة متطورة ، لكنها كانت أقل تخلفاً ، و قد صرف من آبار النفط الكثير حتى وصل هذا العالم العربي إلى هذه المرحلة .



هل سورية تشبه بقية الدول العربية ؟ أغلب الدول العربية لم تجتا ......





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