كورونا في ميزان القوى و نشوء الأحلاف والخلافات الدولية - فواد الكنجي

2020/08/04 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي الأسوأ لم يأتي بعد؛ رغم كل ما أصاب (النظام الدولي) من تداعيات خطيرة هدد ما يقارب ثمانية مليار إنسان عدد سكان العالم؛ ليمس صميم منظومته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمالية والصحية، هذه المنظومة التي لم تستطع حماية نفسها من الانهيار وإنقاذ الإنسان مع استمرار انتشار جائحة (كورونا) وغياب اللقاح؛ رغم أمل المجتمعات بالعودة إلى الحياة الطبيعية؛ ولكن يقينا بان العودة لن تكون بالصورة التي عشناها ما ق ......





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