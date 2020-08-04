قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح13 - عباس علي العلي

2020/08/04 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الإنسان وليد البيئةمن القواعد التي أرسى أسسها علم الاجتماع أن الإنسان أبن بيئته ويتأثر بعوامل البيئة كما يتأثر بعوامل الزمن ومستحقاته الحتمية والضرورية، وكذلك فإن الإنسان في تعامله مع الموضوعات الخارجية كثير ما يتأثر بالعلائق الأجتماعية سواء أكان منشأها روحي أو معرفي، طالما أن تلك العلائق تفسر له الوجود وتبسط له طرق التعامل معها ومع الاخر ومع المحيط، وليس من السهل التخلي عنها لصالح علائق ناشئ ......





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