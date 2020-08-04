2020/08/04 | 09:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصعيد ’خطير’ بين الهند وبكين.. دبابات وآلاف الجنود على الحدود مع الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/04 | 09:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصعيد ’خطير’ بين الهند وبكين.. دبابات وآلاف الجنود على الحدود مع الصين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصعيد ’خطير’ بين الهند وبكين.. دبابات وآلاف الجنود على الحدود مع الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).