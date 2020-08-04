وزير الصحة يعلن عودة المستشفيات إلى عملها الطبيعي قبل كورونا

2020/08/04 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، عودة المستشفيات لعملها بحسب اختصاصاتها دون استقبال المصابين بكورونا.

وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن “المستشفيات عادت إلى عملها بحسب اختصاصاتها دون استقبال المصابين بكورونا بعد تخصيص مراكز ومستشفيات خاصة لهم”.

واضاف انه “تم تخصيص مستشفى ابن الخطيب، وابن القف في جانب الرصافة، ومستشفى الفرات، ودار السلام (في معرض بغداد) بالكرخ لاستقبال المصابين بالفيروس”.

يتبع.



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