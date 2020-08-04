وزير الصحة : عودة المستشفيات إلى عملها بحسب اختصاصاتها في بغداد

2020/08/04 | 09:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن عودة المستشفيات إلى عملها بحسب اختصاصاتها.وقال الوزير حسن التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية تابعته “المستقلة”, انه “تقرر اعادة المستشفيات إلى عملها بحسب اختصاصاتها دون استقبال المصابين بكورونا بعد تخصيص مراكز ومستشفيات خاصة لهم”.واضاف ان “مستشفى ابن الخطيب، وابن القف في جانب الرصافة، ومستشفى الفرات، […]

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