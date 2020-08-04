 طيران الجيش ينفذ ضربة جوية ضد مضافات داعش في سامراء

2020/08/04 | 09:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن تنفيذ ضربة جوية ضد مضافات عصابات داعش الإرهابية في سامراء.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “طيران الجيش نفذ صباح اليوم ضربة جوية ضد مضافات تواجدت فيها داعش في سامراء”، مؤكداً “عودة الطائرات إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذ […]

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