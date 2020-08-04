بين الدولة واسلو - محسن ابو رمضان

2020/08/04 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان بعد إعلان ما يسمي بصفقة القرن وذلك بالبيت الأبيض في بداية العام بين ترامب ونتنياهو.



انبرت العديد من الأقلام التي تتحدث عن فشل شعار اقامة الدولة في حدود الرابع من حزيران عام 76بالاستناد للبرنامج المرحلي الذي تم اقراره بمنظمة التحرير عام 1974وربط ذلك باتفاق أوسلو وفشل مسار المفاوضات.



وللتوضيح فهناك فرق بين شعار الدولة الفلسطينية المستقلة التي تم من خلالها قبر العديد من المشاريع البديلة ......





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