2020/08/04 | 09:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط، والتدخل في النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه أكبر خطأ في تاريخ البلاد.وقال ترمب، في مقابلة مع “أكسيوس”: “كان قرار إرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط، وزجها في صراعات الشرق الأوسط، هو أعظم خطأ في تاريخ بلادنا.هذه وجهة نظري”.وكان الرئيس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: ارسال القوات الى الشرق الأوسط أكبر خطأ ارتكبته اميركا وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: ارسال القوات الى الشرق الأوسط أكبر خطأ ارتكبته اميركا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: ارسال القوات الى الشرق الأوسط أكبر خطأ ارتكبته اميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).