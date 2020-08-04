الكهرباء تستورد 650 ميكاواط وتؤكد: سنعبر الأزمة خلال أيام

2020/08/04 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، عن استيراد 650 ميكاواط لرفع ساعات التجهيز، مؤكدة أنها ستعبر الأزمة خلال الأيام المقبلة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي في تصريح اوردته “واع” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة ذهبت باتجاه شركة “كارل” لاستيراد طاقة ما يقارب 450 ميكا واط، على أن تدفع هذه الطاقة من […]

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