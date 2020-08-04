ترامب : قرار التدخل في منطقة الشرق الاوسط أكبر خطأ في تاريخ امريكا

2020/08/04 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط، والتدخل في النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه أكبر خطأ في تاريخ البلاد.وقال ترمب، أمس الاثنين ، في مقابلة مع “أكسيوس”: “كان قرار إرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط، وزجها في صراعات الشرق الأوسط، هو أعظم خطأ في تاريخ بلادنا.هذه وجهة […]

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