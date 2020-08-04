مصرف الرافدين : شمول منتسبي المرور العامة بالسلف الشخصية في بغداد

2020/08/04 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “المستقلة” … اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن شمول منتسبي مديرية المرور العامة بتشكيلاتها في الكرخ والرصافة بالسلف الشخصية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه انه “تقرر شمول منتسبي مديرية المرور العامة المقر العام اضافة الى مرور الكرخ والرصافة بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.واضاف انه “بإمكان منتسبي المرور […]

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