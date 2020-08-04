لا تستقبل مرضى كورونا.. وزارة الصحة تعلن عودة المستشفيات إلى عملها باختصاصاتها

2020/08/04 | 09:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عودة المستشفيات إلى عملها بحسب اختصاصاتها دون استقبال المصابين بفيروس كورونا.وقال وزير الصحة حسن التميمي: “بعد تخصيص مراكز ومستشفيات خاصة للمرضى بفيروس كورونا ستعود المستشفيات إلى عملها بحسب اختصاصاتها”.ولفت التميمي إلى : “تخصيص مستشفى ابن الخطيب، وابن القف في جانب الرصافة، ومستشفى الفرات، ودار السلام […]

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