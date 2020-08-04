استيراد ومحطات جديدة.. الكهرباء: سنتجاوز الأزمة خلال أيام!

2020/08/04 | 09:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت وزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء إنها ستتجاوز أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية في العراق خلال الأيام القليلة المقبلة.وقالت الوزارة في في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية اطلعت عليه “يس عراق” إن “ارتفاع درجات الحرارة أثر في تراجع تجهيز الطاقة”، مبينة أنها ستتجاوز أزمة انقطاع الطاقة في الأيام القليلة المقبلة.ولفتت الوزارة إلى “استيراد […]

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