نائب يدعو لتقريب موعد الانتخابات لتجنب حرارة الصيف والامتحانات العامة

2020/08/04 | 09:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، على اهمية تقديم موعد الانتخابات الى وقت اقرب من الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لافتا الى ان التغيير من شأنه ابعاد موعد الانتخابات عن حرارة الصيف والامتحانات العامة.وقال كريم في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان “الانتخابات المبكرة اصبحت مطلبا جماهيريا للشعب […]

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