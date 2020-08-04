الداخلية: الاعتداء على الحدث تصرف فردي وعلاقتنا بالمواطن وطيدة

2020/08/04 | 10:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء على الحدث تصرف فردي ،فيما شددت على علاقتها الوطيدة بالمواطنين.

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