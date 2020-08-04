الصحة: تقييم الموقف الوبائي لأيام العيد لا يزال مبكراً

2020/08/04 | 10:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن الوقت ما زال مبكراً لتقييم الموقف الوبائي لجائحة كورونا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فيما أشارت إلى عدم وجود نقص في غاز الأوكسجين في جميع المؤسسات الصحية.

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